Un son et lumière monumental dans les boules de l’Atomium

L’Atomium a présenté jeudi une nouvelle exposition temporaire, “Restart”, et une nouvelle installation permanente intitulée “Centrale”. Toutes deux proposeront aux visiteurs une immersion dans un monde de sons et de lumières à partir du 3 février. L’expo temporaire Restart, qui s’achèvera le 3 septembre, s’inscrit dans la continuité de l’expérience numérique et immersive de l’exposition #ID2021 – Symbol.