À l’ambassade de Cuba, tout l’art décorhum d’Horta : visite en primeur d’une des 15 nouveautés du Banad (photos)

Cette réalisation méconnue de Victor Horta, sise avenue Brugmann à Forest, fait partie des 15 nouveautés de l’édition 2023 du Banad, le festival bruxellois dédié à l’Art Nouveau et à l’Art Déco (lire ci-dessous). “Dubois et Horta sont amis depuis l’académie”, retrace Laura Moreau, guide chez explore.brussels. “Dubois est sculpteur et médailleur. Il réalise des sculptures, mais aussi des coffrets, des chandeliers, des médailles… Ce qui amuse Horta lorsqu’il conçoit cet immense atelier au premier étage : il est en effet de très grandes dimensions pour fabriquer des médailles”. L’atelier ne sert pas qu’à ces mignardises. “Il est muni d’une estrade où posaient les modèles. Une balustrade permettait à Dubois de les observer en hauteur”. Reliant le premier au sous-sol béait aussi une large cheminée, treuillant les statues. On retrouve ici la haute faculté d’Horta à allier l’utilitaire le plus pragmatique au raffinement le plus abouti.

Derrière le salon de façade se trouve aujourd’hui le consulat de Cuba, logé dans l’ancienne salle à manger. On est frappé par la relative “sagesse” des lieux. “Ce n’est plus la fougue des débuts”, acquiesce Laura Moreau. “Cette sobriété, on la doit aussi aux goûts du propriétaire et à ses moyens plus modestes”. À la même époque, Horta signe tout de même l’Hôtel Aubecq, autrement plus grandiloquent. Outre la cheminée rose et les encadrements de portes ouvragés, le regard s’y heurte à un caisson de bois curieusement disposé en haut d’un chambranle. “Il date de 1960. Dubois est décédé en 1939 dans sa maison de campagne de Sosoye, elle aussi signée Horta. Sa femme lui survit jusqu’à l’aube des années 60”. C’est alors que Jean Delhaye entre en scène. Stagiaire chez le maître, l’homme est connu pour son combat de sauvegarde de la Maison Horta. C’est aussi lui qui fait glisser la maison-atelier Dubois des griffes des promoteurs. Quel rapport avec le caisson dans la salle à manger ? “Delhaye adapte le lieu à son époque. Et ajoute une salle de bains qui empiète sur ce vestibule”.

Mystérieuse poulie

Particularité de la bâtisse de l’avenue Brugmann : le vaste jardin à l’arrière. Plus incongru dans le parcours d’Horta : les cages d’escalier, certes centrales comme il les apprécie, font l’économie du puits de lumière inventé par le génial Saint-Gillois. L’accès familial, à l’avant, se voit tout de même doté de vastes fenêtres mais celui de service ne s’éclaire que de discrètes ouvertures. Aux étages, l’ambassadrice de Cuba travaille aujourd’hui dans ce qui servait de “salon intime” à la famille Dubois. Le jouxtant : une salle de jeu destinée aux enfants. En circulant dans les couloirs de service, on reste frappé par l’ingéniosité de l’architecte, transcendant l’exiguïté en ergonomie : chaque pièce de vie est desservie par une porte discrète, camouflée dans les boiseries, aux envers baignés de lumière naturelle.

Reste cette question : dans les cloisons de l’atelier, qui fut aussi utilisé par la célèbre peintre Anna Boch, se cache encore aujourd’hui une immense poulie. “Conçue par Horta, on n’est pas certain de sa fonction”, admet la guide Laura Moreau. Mécanisme de déménagement des sculptures ou de gestion de la lumière ? Le fils de Jean Delhaye lève le voile : il s’agissait de manipuler une toile occultant l’espace créatif. Nous voilà éclairés.

Banad 2023: 15 nouveaux lieux

La 7e édition du Banad revient en 2023 avec l’ambition de réunir plus de 25.000 visiteurs. On rappelle le principe tellement alléchant de ce festival dédié à l’Art Nouveau et à l’Art Déco : ouvrir aux visites des lieux habituellement inaccessibles au public. De quoi s’immiscer dans des intérieurs privés, des ateliers, voire des écoles ou des lieux de culte. Le tout, sur trois week-ends successifs. Ce qui sera le cas ces 11 et 12, 18 et 19, 25 et 26 mars. Les réservations pour ces découvertes insolites souvent très courues s’ouvrent ce 7 février en ligne.

Chaque année, les organisateurs d’explore.brussels tentent d’attirer de nouveaux propriétaires ou gestionnaires pour les ajouter à l’affiche. De quoi assurer une variété aux habitués et leur éviter de tourner en rond avec les classiques incontournables. Ainsi, parmi les 56 sites attendus en 2023, une quinzaine de nouvelles destinations dévoilent boiseries et vitraux.

Parmi elles, citons les 11 et 12/03 : l’école La Roue P21 à Forest, typique de l’architecture scolaire et des cités-jardins de l’entre-deux-guerres, l’Hôtel de Ville de Forest qui se dévoile après les restaurations de longue haleine avant son inauguration, la maison personnelle de Paul Aernaut et sa “spectaculaire salle de bains” à Forest, le cottage Pelseneer avenue Churchill à Uccle et ses décors de boiseries, l’atmosphère très luxueuse de l’hôtel Pieper sur Franklin Roosevelt à Ixelles ou le centre scolaire Souverain et ses briques orange, mobilier d’origine et sgraffites à Auderghem. Les 18 et 19/03 suivront les anciennes papeteries De Ryusscher, ensemble Art Déco de l’hypercentre rempli d’Art Nouveau et de clins d’œil à sa fonction. Enfin, mentionnons pour les 25 et 26/03 la maison de l’ambassadeur du Portugal Homem de Macédo à Schaerbeek, l’asymétrique maison Van Weaesberghe à Bruxelles avec ses motifs floraux, l’hôtel Waxweiler au square Vergote, la logette trapézoïdale de la maison Overloop à Woluwe-Saint-Lambert, et enfin la maison De Roy du quartier Linthout.

C’est à saluer, s’ajoutent une ribambelle d’activités calibrées pour un public trop souvent délaissé par les événements et visites guidées : enfants, personnes à mobilité réduite, chaises roulantes et poussettes, mal voyants et mal entendants, seniors des maisons de repos… On n’oublie pas non plus la foire aux objets (École N°13 de Schaerbeek les 25 et 26/03), une soirée cabaret (26/03 à l’Ultieme Hallucinatie) ou une conférence sur les femmes et femmes d’artistes dans l’Art Nouveau (20/03 à l’hôtel communal de Schaerbeek).