Après 40 ans chez les pompiers de Bruxelles, le major Depasse prend sa retraite : “c’était un modèle, une source d’inspiration…”

Dom, comme tout le monde l’appelle ici, n’avait pourtant pas pour vocation d’entrer chez les soldats du feu : “si on m’avait dit que j’y ferais carrière… C’était un pur hasard au début. J’étais chauffeur pour les hautes autorités dans l’armée. Un jour, le voisin d’un collègue, qui était pompier, nous a proposé de le rejoindre. On a passé les tests et j’ai été pris.” Lassé par son rôle de conducteur, Dominique a tout de même terminé son contrat avec l’armée. “À l’époque, je croyais que cela me donnerait un revenu à vie.”

”Du côté de ceux qui poussent les pierres”

À 24 ans, il rejoint les pompiers de Bruxelles. “J’ai directement aimé l’esprit de corps mais, à l’époque, c’était strict. On n’appelait jamais le caporal par son nom. C’était 'mon caporal'.” Lui préférait la version “new age”. “On était de ceux qui avaient fait plus d’études, qui voulaient comprendre les ordres et ne pas obéir comme des moutons de Panurge. Quand on prenait le pouls d’une victime, les anciens nous disaient : 't’es pas docteur ketje'. C’était une autre époque.”

”Pour moi, il y a aussi moyen d’avoir beaucoup de rigueur et de professionnalisme autrement que par cette forme d’autorité. Je suis plutôt du genre mains de fer dans un gant de velours.” Dominique passe l’examen de caporal au bout de trois ans puis celui de sergent deux ans plus tard. Il devient finalement sous l’officier en 1991. “Jamais un examen raté.”

Bruxelles - Sapeurs-Pompiers Bruxelles - Etat Major: Le Major Dominique Depasse prend sa retraite apres 40 ans de service aux bruxellois. A Bruxelles le 2 fevrier 2023 ©JC Guillaume

Frustré par certains “petits dictateurs” dans sa hiérarchie, il voulait ramener de l’humanité et du respect dans la profession “Ma grande fierté, ça a toujours été d’être du côté de ceux qui poussent les pierres, qui par leurs petites actions font les grandes rivières”. C’est notamment lui qui a proposé le roulement au sein d’une même garde. “Avant, il y avait une première ambulance, c’étaient les mêmes qui partaient en premier sur toutes les interventions pendant 24 heures. Maintenant, quand tu reviens d’intervention, tu passes en quatrième sur la liste des départs pour les prochaines interventions. Les anciens étaient devenus des gardiens de musée. Il nous disait : 'moi aussi, je suis passé par là, à ton tour'. Nous, on voulait plutôt faire évoluer les choses.”

À début de sa carrière, le major Dominique cumulait un job de commercial dans le secteur de la menuiserie. Plus tard, il trouvera le temps d’impulser la création de l’école des cadets à Bruxelles. “J’avais une condition : que tous les formateurs soient formés eux-mêmes à la pédagogie avec les jeunes. Alors, on partait faire des sessions intensives de formation à Lille. En France, ils ont les jeunes sapeurs pompiers et ça fonctionne très bien. Ça devait aussi diversifier la profession. Il y a eu des scandales où on accusait les pompiers d’être racistes. Les Cadets, ça a aidé à sortir de cette image. Au final, si tous les Cadets ne deviennent pas pompiers, beaucoup deviennent ambulancier ou policier. Ils se mettent au service des autres.”

”On a tous des cadavres dans le placard”

Avec d’autres collègues Dominique a aussi poussé la création du soutien psychologique pour les pompiers. “On a tous des cadavres dans le placard. Moi, ma première grosse intervention, c’était une voiture avec sept jeunes dedans un 31 décembre. Une des filles avait été expulsée et s’était encastrée au premier étage d’un bâtiment. J’avais dû serrer son artère dans ma main le temps que le médecin fasse un garrot. Elle a survécu. J’avais voulu prendre de ses nouvelles mais les anciens m’ont dit de ne jamais faire ça. Notre boulot s’arrête quand on transmet une victime à l’équipe suivante. Mais on a besoin de parler.”

L’explosion de la caserne à Anderlecht en 1997 ou, plus récemment, les attentats de Bruxelles furent autant d’exemples du caractère indispensable de ce soutien et ce suivi psychologique. “Après les attentats, on a fait des réunions 'diffusing d’émotions' le jour même, 72 heures plus tard, encore 72 heures après, puis un mois, deux mois, six mois, un an et deux ans après. C’est indispensable. Suite aux attentats, quatre collègues ne sont pas revenus au travail dont deux tout jeunes. Les attentats les ont brûlés.”

Sur la grogne qui règne actuellement dans les zones de secours (notamment concernant les retraites et le manque d’effectifs), l’ancien syndicaliste estime que l’essentiel serait de redonner une ligne claire pour la carrière d’un pompier et arrêter de changer les règles tous les ans. “Sans objectifs clairs, sans vision, les pompiers se découragent.” Pour lui, le basculement est surtout intervenu lorsque les chefs sont plutôt devenus des mandataires. “Ils ont des comptes à rendre aux politiques sans cesse. Cela change beaucoup le travail évidemment. Chaque euro dépensé doit être justifié.”

”Une source d’inspiration”

Dominique a fait sa dernière garde de 24 heures le 25 janvier dernier, lors de l’incendie rue Combaz à Saint-Gilles. Il est confiant sur l’avenir de sa profession, “depuis que le feu a été inventé, on a eu besoin de personnes pour l’éteindre.”

Jeudi dernier, il repassait à la caserne prendre ses dernières affaires. Les messages de remerciement ont afflué pour celui qui s’est tant impliqué dans la vie du corps. “Bon vent major, un modèle, une source d’inspiration…” Le gaillard peinait à retenir ses larmes face à ces propos. “C’est une page qui se tourne.”

Sa bonne humeur a vite repris le dessus. Le désormais retraité de 65 ans va se prendre quelques jours de vacance à la montagne avant de se frotter à un nouveau challenge : sept semaines en autonomie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour être sûr de ne pas s’ennuyer, il tiendra aussi un cabinet de coaching de vie et coaching professionnel à Ath.