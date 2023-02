"Arrête de défendre des tueurs", aux assises des fusillades d'Ixelles, l'avocat Olivier Martins chahuté dans les couloirs du Palais de Justice

"Je ne me suis pas senti menacé, mais c'est une tentative d'intimidation", a déclaré Me Martins. "Nous faisons notre métier, nous n'avons pas à recevoir des menaces". Me Dimitri de Béco, avocat de proches de la victime décédée, a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une initiative de ses clients "qui respectent le rôle de chacun dans ce procès".

Le procès a débuté jeudi matin par le remplacement de deux jurés effectifs, l'un absent pour cause de maladie, l'autre ayant fait état de liens avec l'une des parties. Un juré suppléant était également absent. Il ne reste donc que deux jurés suppléants pour ce procès d'une durée estimée à une quinzaine de jours. L'avocate générale a ensuite lu son acte d'accusation. L'interrogatoire des accusés commencera jeudi dans le courant de l'après-midi.

Deux jeunes hommes comparaissent devant la cour pour une fusillade à Ixelles le 20 août 2020. Jason Yamaris, âgé de 24 ans, est accusé d'avoir tué Steven Kumba et tenté de tuer Ali Dandach avec un pistolet de type Glock, tandis que son ami, Rayan Messaoudi, âgé de 26 ans, est accusé d'avoir tenté de tuer Yassine Amrouch avec un revolver.

Vers 14h06, Steven Kumba, âgé de 23 ans, a été découvert gravement blessé par une patrouille de police, avenue Auguste Rodin à Ixelles. Il avait été touché de deux balles dans la fesse droite. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Ixelles, situé non loin, où son décès sera constaté.

Les premiers éléments d'enquête ont révélé que la fusillade a eu lieu au niveau du square Marguerite Yourcenar et de la place Adolphe Sax, et qu'une autre personne a été blessée. Cette dernière, Ali Dandach, a été admise à l'hôpital pour une blessure par balle au pied gauche.

Le lendemain des faits, les enquêteurs ont appris que les dénommés Jason Yamaris et Rayan Messaoudi étaient impliqués dans la fusillade. Ils ont été arrêtés les 14 et 15 septembre 2020.

Il ressort de déclarations de témoins et de l'analyse d'images filmées par un GSM que huit individus étaient présents sur le lieu des faits et qu'une bagarre a eu lieu. S'en sont suivis cinq coups de feu. Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, un conflit existait entre lui-même et le dénommé Yassine Amrouch, au sujet d'un trafic de cannabis. Le 20 août, les deux hommes se sont rencontrés place Adolphe Sax pour discuter de leur litige. Rayan Messaoudi s'y est rendu armé, pour se défendre, a-t-il dit, et accompagné de trois amis, dont Jason Yamaris. Yassine Amrouch était, lui, accompagné d'Ali Dandach, de Steven Kumba et d'un troisième individu.