Bernard Clerfayt annule le vote de Molenbeek sur la désignation de sa nouvelle secrétaire communale

Suite, et pas encore fin, du dossier de la désignation de la secrétaire communale molenbeekoise. Bernard Clerfayt pose un arrêté allant contre le format du vote, qui s’est tenu en présentiel et à distance. La commune a 60 jours pour réagir.

Les choses se complexifient à Molenbeek, qui avance encore avec une secrétaire communale faisant fonction depuis plus d’un an. Bernard Clerfayt (Défi), ministre des Pouvoirs Locaux, a posé récemment un arrêté ministériel remettant en cause la méthode de vote de la désignation de la plus haute secrétaire communale. “L’organisation de séances virtuelles ou mixtes du conseil communal n’est permise que dans...