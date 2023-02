+ TOUJOURS EN COURS | Deux chouettes expos familiales sont à voir à Bruxelles. Luminopolis est un jeu de piste interactif à la découverte de la lumière au Museum des Sciences Naturelles. Et le concept marche très bien (jusqu’au 13/08). Au CBBD, c’est Petit Poilu qui fait se poiler les enfants qui pourront jouer à l’imiter (jusqu’au 15/08). Plus décalé, mais pas moins bruxellois : une expo sur les blocs de béton, les fameux Jerseys, qui s’invitent dans nos rues (jusqu’au 9/02 à la Pianofabrik). Au Musée Juif enfin, des photos retracent le chemin du 20e convoi dans la campagne flamande. Glaçant (jusqu’au 14/08).

La boxe, vraiment un art

L'affichiste Dave Decat se réapproprie les codes de la boxe pour ces posters de sportifs bruxellois affichés au MIMA. ©Dave Decat

Un ring de boxe est dressé au 2e étage du MIMA. Le musée logé dans l’ancienne brasserie Belle-vue garde ici haut la main sa ceinture de champion poids lourd de l’innovation culturelle à Bruxelles. Sur ce ring, c’est promis, de vrais matchs seront organisés, mais aussi des combats d’entraînement (”sparring”, dans ce jargon qui sent bon le cuir des punching-balls), des initiations scolaires et du coaching. Ainsi, lors de votre visite, vous croiserez peut-être l’une ou l’autre gloire locale des clubs partenaires filer quelques gnons à un compagnon de salle, sous l’œil attentif de leurs coachs. Au gong final, de fan de boxe vous redeviendrez visiteur de musée : “Local Heroes” est bel et bien une véritable expo. Des superbes photos documentaires noir et blanc, des portraits de boxeurs bruxellois en “demi-dieux”, des affiches, des films, des shorts et peignoirs bariolés créés par une styliste ou une ligne du temps street-art où se croisent Ali, Rocky et la star molenbeekoise Delfine Persoon alignent crochets du droit artistiques et uppercuts visuels. On n’oublie pas la borne d’arcade où tournent Tekken et Street Fighter, moins risqué qu’une escapade entre les cordes mais plus délicat à manier avec les gants. Bref, vous avez là une expo coup de poing et, comme toujours, très ludique, qui donne au noble art les atours d’un art noble.

+“Local Heroes”, jusqu’au 28 mai 2023 au MIMA, quai de Hainaut 39-41 à 1080 Molenbeek, 13,50€, vernissage gratuit (mais sur réservation) ce vendredi 3 février 2023

Le ramage de la ville

©Semaine du Son

Vous avez sans doute été charmés par les chants d’oiseaux qui enjolivent les tunnels du métro de la STIB ces derniers jours. Non, rouges-gorges et chardonnerets ne nichent pas entre De Brouckère et Art-Loi (malheureusement) : ces pépiements et babillages enregistrés dans la Forêt de Soignes par Joost Van Duppen sont diffusés à l’occasion de la Semaine du Son. En 2023, cet événement met la voix au centre de sa programmation. Au menu : des concerts, des installations sonores au MIM et dans les caves de Saint-Géry, une insolite “photo de famille sonore” par Yannick Guédon, des films muets sonorisés, de la création sonore pour enfants, une visite augmentée de field recordings mais aussi du yoga, des tests des volumes de vos smartphones ou une conférence sur les dangers des DB. Cette fois-ci, ce n’est pas le voisin du Fuse qui s’en plaindra.

+“Semaine du son”, jusqu’au 5 février 2023 à Bruxelles et en Wallonie, programme complet en ligne, nombreux événements gratuits sur réservation

Le plus chouette festival

Illustrations pour l'agenda Bruxelles du vendredi 3 février 2023. ©Chouette Festival

Le Chouette Festival porte bien son nom. Déjà, on a rarement vu plus chouette affiche, avec ses dirigeables colorés flottant dans un ciel mauve au-dessus d’une planète ravagée, noyée dans son réchauffement. Ce dessin dit beaucoup de la mentalité qui régnera ce week-end entre le Jacques Franck à Saint-Gilles et Antidote à Anderlecht, pistes d’atterrissage des musiciens programmés. On s’attend à un public qui planera entre militantisme et réjouissances. Pour celles-ci, une tripotée de chouettes groupes et DJ réchaufferont les esprits refroidis par le climat ambiant, misant sur le métissage : musique balkanique et orientale, rythmes latinos et accordéon se frottent à l’électronique. le dimanche, 4 “petits” concerts, répétés chacun trois fois, animeront autant de lieux de Saint-Gilles à l’heure du goûter. L’occasion d’emmener les kets manger une crêpe. Chouette.

+“Chouette Festival”, jusqu’au dimanche 5 février 2023 à Saint-Gilles et Anderlecht, concerts de 4 à 17€

Le plumage des enfants

©Andrea Anoni

Que portaient les enfants au XIXe siècle ? Pourquoi le costume marin est-il devenu le symbole des enfants sages ? Quand les bébés ont-ils eu leurs propres vêtements ? Et puis c’est quoi, cette moche cagoule qu’on portait tous au début des années 90 ? L’expo Kidorama, en cours au Musée Mode&Dentelle, donne des réponses à toutes ces questions. Les vitrines alternent entre pièces anciennes, créations de grands couturiers et banals vêtements de tous les jours, cuir de luxe, jean recyclé et t-shirts fast-fashion. Déjà passionnante et salvatrice pour une sortie en famille ou en scolaire tant le parcours remet en cause les stéréotypes de genres, la visite sera d’autant plus séduisante ce dimanche 5 février : le musée vous offre en effet l’entrée gratuite pour son “family day”. Des visites guidées, des contes, des ateliers de création d’accessoires et un tof concours de déguisements attendent les petits fashionistas. Et oui : les garçons (et leurs papas) ne doivent pas hésiter à venir en jupes.

+“Family Day au Musée Mode&Dentelle”, rue de la Violette 12 à 1000 Bruxelles, ce dimanche 5 février 2023 dès 10h, gratuit, réservations souhaitées. Expo jusqu’au 5 mars 2023.

Urgences à Saint-Pierre

Illustrations pour l'agenda Bruxelles du vendredi 3 février 2023. ©Vincen Beeckman

Vous vous souvenez de la série “Urgences” ? Imaginez si celle-ci se tournait au CHU Saint-Pierre. C’est le parti pris du photographe Vincen Beeckman. Vrai sociologue et vrai artiste, le Bruxellois prend comme peu d’autres le pouls de la capitale. Avec cette série, il fait une infidélité à son déclencheur puisque c’est crayon à la main qu’il plonge dans le quotidien des urgentistes du grand hôpital de la Porte de Hal. Il capte autant les victimes que les familles et le personnel soignant. La sueur et le stress comme la violence, l’angoisse et la tristesse. Sans jamais oublier son appareil. Ce projet s’inscrit dans la série Pikuur lancé en janvier 2021. Il s’agit d’une “radiographie de la vie au sein de l’hôpital”. Tous les deux mois, il montre une nouvelle série d’œuvre. Beeckman n’y est pas seul puisqu’il intègre la population hospitalière au projet, patients comme soignants. Si vous venez pour une visite de contrôle ou après une gamelle en trottinette, jetez-y un œil.

+“Pikuur #9”, jusqu’au 2 avril 2023 au site Porte de Hal du CHU Saint-Pierre (hall central), 1000 Bruxelles, gratuit