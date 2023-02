Mascotte de Zaventem, le cygne du parc Mariadal hospitalisé : “elle ne mangeait plus, ne se lavait plus”

À lire aussi

”Le cygne était clairement malade. Elle ne mangeait plus, ne se lavait plus et restait sur le côté”, indique à nos confrères de Ring TV l’échevine zaventemienne du bien-être animal, Hilde Van Craenenbroeck (CD&V). Un vétérinaire est donc intevenu et l’a emporté. La piste d’une infection bactérienne est évoquée. Selon l’échevine, interviewée par la VRT, l’état du volatile se serait amélioré.

Le cygne du parc Mariadal, hospitalisé chez Vetas. ©Vetas

Le cygne du parc Mariadal, hospitalisé chez Vetas. ©Vetas

En 2021, un cygne mâle avait été tué par un chien. La commune à l’aéroport avait alors racheté ce nouveau specimen, pour 500€ selon Ring TV.