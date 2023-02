Au programme de cette journée figuraient notamment la découverte du thème articulé autour du cadre de vie, une discussion interactive en présence du ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) et les premières séances de travail.

Concrètement, les citoyens devaient réfléchir à la vie à Bruxelles d'ici 2050, avec une attention particulière pour un cadre de vie durable et de qualité, assurant également un équilibre entre les espaces bâtis et les espaces verts ou aquatiques.

Le conseil citoyen devra élaborer une série de recommandations concrètes pour le gouvernement bruxellois d'ici quatre mois. Un comité de suivi vérifiera ensuite si le gouvernement donne effectivement suite à ces propositions.

"Ce conseil donne aux Bruxellois l'opportunité de participer activement aux grands enjeux climatiques de leur ville. On a ainsi une idée claire de la perception collective des thématiques et on peut travailler de manière ciblée", a commenté, à l'issue de cette première journée, Benoît Verhulst, l'un des animateurs de l'initiative.