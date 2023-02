Le chômage repart à la hausse à Bruxelles

Le nombre de chômeurs a augmenté de 1,5 % le mois passé en Région bruxelloise par rapport à janvier 2022, à 87.992 chercheurs d’emploi, a indiqué Actiris lundi dans un communiqué. L’agence régionale de l’emploi explique cette progression par la venue d’Ukrainiens sur le marché du travail et la conjoncture économique. Plus de 1.600 ressortissants ukrainiens se sont inscrits en janvier contre 100 il y a un an. Le taux de chômage dans la Région-capitale est de 15,3 %. Il grimpe à près de 25 % chez les jeunes (moins de 25 ans).