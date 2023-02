”Le Caf est exigé pour pouvoir participer aux épreuves de sélection pour le recrutement de personnel opérationnel des différentes zones de secours, la protection civile et les pompiers de Bruxelles”, explique le Siamu bruxellois.

Pour passer ce Caf, les candidats doivent remplir une série de critères : être Belge ou citoyen (ne) d’un autre État faisant partie de l’Union européenne ou de la Suisse ; disposer d’une attestation médicale établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves et déclarant le candidat “apte pour effectuer les épreuves d’aptitude physique ; avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée ; être âgé(e) de 18 ans au minimum à la date de l’inscription ; avoir son permis de conduire ; jouir des droits civils et politiques et satisfaire aux lois sur la milice.

Les inscriptions sont déjà ouvertes et se clôturent le 04 mars, plus d’informations sur www.pompiers.brussels. Les tests pour le CAF se dérouleront à partir du 18 mars jusqu’au mois de mai.

Combien de postes sont à pourvoir ? La loi limite le nombre de lauréats au Caf à 200 francophones et 100 néerlandophones. Par ailleurs, les pompiers bruxellois vont accueillir cette année encore 48 nouvelles recrues, issues de la précédente formation.