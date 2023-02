Rajae Maouane (Ecolo) soutient l’action en justice de Stéphane Roberti contre la commune de Forest

À lire aussi

”Il est en effet souhaitable qu’une autorité indépendante puisse se prononcer sur les accusations portées à l’encontre de Monsieur Roberti alors qu’il était malade, ainsi que sur le non-respect de ses droits, tels que formulés par la tutelle régionale.” En effet en juin 2022, En juin 2022, le collège avait décidé, sur avis de la tutelle régionale, de ne pas réclamer le remboursement des traitements payés en 2021 au bourgmestre en arrêt. “Une série d’informations inexactes et d’accusations sans fondement ont été diffusées à l’encontre de Monsieur Roberti. Comme tout citoyen, l’ex-bourgmestre de Forest a la possibilité de faire valoir ses droits auprès de la justice”, explique la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane.

Le PS partenaire d’Ecolo dans la majorité forestoise, prend acte. “C’est une affaire entre élus Ecolo, explique le premier échevin Charles Spapens (PS). De notre côté, quand la commune est attaquée c’est normal qu’elle se défende.”

Dans l’opposition Défi réitère sa position : “la démarche de Monsieur Roberti et indécente. Le conseiller Marc Loewenstein se dit assez surpris de cette communication d’Ecolo. Cela fait des mois que l’on parle de cette affaire que l’on voit problème de confiance entre le collège et la majorité. Même si Stéphane Roberti gagne en justice, il reste pour moi un péché originel : il aurait pu dès le début basculer sur la mutuelle comme tout travailleur.”

Le Mr est aussi surpris. Pour son chef de file, Cédric Pierre de Permentier, “il faut que le Collège suive l’avis de son avocat dans ce dossier. Celui-ci a considéré que les sommes perçues par Stéphane Roberti étaient indues. Dans ce dossier, on doit préserver les deniers publics et les intérêts de la commune, il n’est pas question de faire un pot de départ pour Roberti. J’appelle le PS à ne pas céder aux sirènes d’Ecolo.”

Justement, Ecolo Forest assure que “le collège s’en remet à la sagesse de la justice pour trancher dans cette affaire, en pleine connaissance de cause. Nous espérons une décision judiciaire rapide qui permettra de mettre un terme à cette polémique, de clarifier enfin la situation administrative de l’ancien Bourgmestre, mais surtout de reconcentrer les débats et les forces vives sur l’essentiel : travailler pour Forest et pour les Forestois.”