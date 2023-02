L’aide des Bruxellois pour la Turquie et la Syrie s’organise : “on a besoin de radiateurs électriques, de de pulls, de bottes, de batteries externes”

En soirée hier, plusieurs associations proches de la Turquie ou de la Syrie se sont rassemblées afin de coordonner et centraliser les actions. Beaucoup d’initiatives individuelles ont été prises, la réunion d’hier soir a justement servi à rendre plus efficace les initiatives. “On va tout centraliser, relate Safa Akyol, conseiller communal tennoodois et proche du bourgmestre Émir Kir, qui œuvre surtout sous casquette de citoyen depuis le début de la catastrophe. On est en contact avec l’Afad, la Croix-Rouge turque, qui nous a donné une liste de biens dont ils avaient besoin.”

Les sinistrés ont principalement besoin de radiateurs électriques, de pulls, de bottes, de batteries externes, les Bruxellois ou les habitants des alentours pourront venir déposer ces biens à plusieurs points de collectes qui seront communiqués sous peu. “On commence à organiser les récoltes et les envois”, explique Safa Akyol. Un compte en banque sera également ouvert afin de faciliter les dons vers l’Afad, et un système de dons par SMS sera bientôt mis sur place.

À noter que l’aide qui s’organise en région bruxelloise ne sera pas destinée uniquement à la Turquie, puisque des membres de la société civile syrienne participent à l’effort. “Turcs, Kurdes, Syriens, dans ces conditions, on ne peut pas choisir les populations qu’on aide. On est tous unis”, souligne logiquement Safa Akyol.

Les verts demandent l’intervention de B-Fast

Côté politique, la commune de Saint-Josse, dont le bourgmestre indépendant (Ex-PS) Émir Kir a des origines turques, a ouvert un registre de condoléances, et les drapeaux de la plus petite commune de Belgique sont en berne.

Rajae Maouane, co-présidente d’Écolo et conseillère communale molenbeekoise a demandé l’intervention du service d’aide d’urgence belge, B-Fast, à l’instar de son homologue néerlandophone, Nadia Naji (Groen), également de Molenbeek.