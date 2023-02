Les mouvements d’entreprises entre Bruxelles et l’extérieur concernent surtout le Brabant

Les Brabants flamand et wallon ont concentré la majorité des déplacements d’entreprises vers la Région bruxelloise en 2021, avec un peu plus d’une entreprise “entrante” sur deux. Dans le sens opposé, environ 3.100 entreprises ont quitté la Région bruxelloise en 2021 pour s’établir ailleurs en Belgique, ressort-il de la brochure Mini-Bru 2023 diffusée mardi par l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA).