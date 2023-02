Procès des deux hommes accusés d’une fusillade mortelle place Adolphe Sax : “j’ai distingué du sang au sol”

La cour d’assises de Bruxelles a commencé, mardi, à entendre plusieurs témoins directs de la fusillade mortelle survenue le 20 août 2020 sur la place Adolphe Sax à Ixelles. Un habitant du quartier a déclaré avoir distinctement vu l’un des tireurs et l’un des blessés. Dans ce procès, Jason Yaramis et Rayan Messaoudi sont jugés pour une fusillade dans laquelle un homme a trouvé la mort et un autre a été blessé.