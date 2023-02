Assises du dossier Steven Kumba - "Steven n'avait de problème avec personne", selon l'oncle de la victime

Les proches de la victime décédée, Steven Kumba, ont décrit celle-ci comme un homme honorable et sans histoire, mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles. "Ceux qui l'ont tué ont brisé sa vie mais aussi toute notre famille", a déclaré la cousine de celui-ci. Dans ce procès, Jason Yaramis et Rayan Messaoudi sont jugés pour une fusillade commise le 20 août 2020 à Ixelles. Le premier est accusé de meurtre sur Steven Kumba et de tentative de meurtre sur Ali Dandach. Le second est accusé de tentative de meurtre sur Yassine Amrouch.