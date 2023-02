Sven Gatz remet un Zinneke de Bronze à Lous and The Yakuza

​Marie-Pierra Kakoma (26) est connue comme Lous and The Yakuza - Lous se lit "soul" à l'envers. Elle se dit Bruxelloise ayant grandi au Congo et au Rwanda. Elle a décroché un contrat de disque en France, puis a percé en Italie et au Danemark. Elle poursuit sa prochaine étape aux États-Unis avant de devenir l'un des visages des actions Black Lives Matter en Belgique. Elle fait avancer des projets de santé au Congo et au Rwanda. Egalement peintre, elle a défilé lors de la semaine de la mode à Paris, elle est un des visages de la marque Vuitton, mais la musique est sa vie.

Ironiquement, la percée musicale s'est faite pendant le crise du covid sur Youtube, et comme Stromae avec des textes français lourds de sens et des mélodies ‘upbeat’, dans son cas pop, hip-hop/trap et R&B. Depuis lors, Lous and The Yakuza s'est produit dans de nombreux festivals en Belgique et à l'étranger, a réalisé deux albums aux textes engagés et personnels, a été à l'affiche avec Coldplay, Alicia Keys et Gorillaz dans des arènes gigantesques, et peut être entendu sur la bande-son de FIFA 23. Une histoire forte d’un talent bruxellois qui grandit, s'étend et déploie ses ailes, mais qui fait toujours référence à la capitale.