'BRU response' voit le jour pour rendre les Bruxellois acteurs de leur sécurité

"La solidarité et l'entraide sont vitales pour aider les services de secours et les autorités à veiller sur la sécurité de tous. C'est pour cela qu'en 2023, je lance BRU response", a expliqué Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l'agglomération bruxelloise et Directrice générale de safe.brussels. "Je suis convaincue qu'en ouvrant la gestion de crise aux citoyens, aux associations, à toutes les autorités régionales et locales, nous agirons mieux ensemble."

Cette démarche BRU response regroupe l'ensemble des projets, en cours et à venir, en matière de planification d'urgence, d'analyse de risques, de création de réseaux de partenaires ou encore de formation des citoyens, peut-on encore lire dans le communiqué.

"Concrètement, je souhaite lancer en 2023, avec les communes et les citoyens, des rencontres pour parler avec eux de ce qu'ils ont vécu, des risques naturels ou industriels à Bruxelles, mais aussi de leurs idées pour agir et aider en crise", a détaillé Mme Lavaux. Safe.brussels et ses partenaires pourraient également organiser des exercices de crise avec des écoles, des commerces et des volontaires qui joueront leur propre rôle.

Cette initiative fait écho à celle lancée en Brabant wallon, "BW response", et présentée en janvier. "Plus on intègrera le citoyen dans la gestion de crise, plus il pourra percevoir les menaces et adopter les conduites préventives et réactives adéquates", a conclu Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon.