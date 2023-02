Descente de police dans un café du quartier Nord : 25 illégaux sur 32 personnes contrôlées

Cinq PV ont également été dressés pour détention de stupéfiants, deux PV pour vente de stupéfiants, deux PV pour infraction à la législation sur les médicaments et trois PV pour détention d’arme blanche. Une personne a été mise à disposition du parquet qui a reçu une citation directe et devra se présenter devant le tribunal correctionnel. L’établissement a été fermé judiciairement et administrativement.

”Ces actions, que ce soit les opérations de présence préventive ou les opérations de plus grande envergure, continueront à être maintenues en 2023”, précise la zone de police qui a renforcé sa présence dans le quartier Nord depuis le meurtre du policier Thomas Monjoie le 11 novembre dernier. “Le but est de faire respecter les ordonnances de police et d’assurer une présence préventive dans le quartier afin de diminuer le sentiment d’insécurité présent au sein de la population. En 2022, une baisse de la criminalité avait déjà pu être observée pour le mois de décembre.”