Le dossier du stationnement pourrait rebattre les compositions des listes à Schaerbeek : “plus jamais avec Ecolo”

Le prochain conseil communal sera décisif dans la cité des Ânes, où l’on pourrait voir les membres d’une majorité toujours plus déchirée rendre plus de pouvoirs au conseil, au déficit du collège.

Les questions de mobilité et de stationnement auront-elles raison de la majorité schaerbeekoise en 2024 ? Il est encore (bien trop) tôt pour le dire mais le conseil communal du 15 février pourrait offrir quelques indices venus tout droit des rangs de la majorité, et de la Liste du Bourgmestre plus précisément. Pour...