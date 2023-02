Les plans B des riverains du Midi à la barre de 60m de haut du nouveau siège SNCB : “Réunir 4.000 employés leur sert à justifier un projet de prestige”

Les associations et riverains dénoncent depuis le départ les proportions gigantesques de ce qu’ils appellent le “mastodonte”. Car cette rehausse doit culminer à 60m de hauteur. Pour beaucoup, cette nouvelle barre de 236m de longueur avenue Fonsny assombrira les vues vers l’extérieur, dans un quartier très dense et pauvre en perspectives et espaces verts. C’est notamment le cas de Sophie, qu’on rencontre ce 9 février place Marcel Broodthaers, juste en face de la gare. Elle s’est personnellement jointe au recours en justice. “Je vis au 3e étage, rue Émile Ferron. Notre seule vue vers l’extérieur se transformera en un beau mur. Je ne parle pas uniquement du soleil, qui disparaîtra dès 16h en été d’après mes estimations, mais aussi des nuages et du ciel. Tous les habitants de ma rue seront impactés de la même manière”. Idem pour ceux de la rue de Mérode et des perpendiculaires. Soit énormément de monde : le quartier Porte de Hal est le 3e plus dense de Bruxelles avec quelque 25.600 habitants au km2 selon les chiffres 2020 de l’IBSA. “Il est curieux que l’étude d’incidence ne se soit basée que sur les piétons, et non les habitants, pour mesurer les impacts d’ensoleillement”, grince quant à elle Claire Scohier, d’Inter-Environnement Bruxelles.

Les rue de Mérode et Émile Feron seront dans l'ombre quand la rehausse du Tri Postal culminera à 60m de haut. De sa fenêtre, Sophie ne verra plus qu'un mur. ©Eda - Julien Rensonnet

”Des milliers de camions”

Les riverains ne sont pas sourds aux besoins de la SNCB. En parallèle de leur recours, ils esquissent des pistes de solutions. Celles-ci misent sur la rénovation de deux bâtiments que l’acteur public doit céder au privé dans le cadre du deal finançant la rehausse du Tri Postal. La SNCB a en effet cédé ses terrains et bâtiments de la rue de France au consortium Immobel-Besix-BPI, missionné pour le chantier. Idem pour le bâtiment Atrium, le long de la Petite Ceinture vers Porte de Hal. Au total : 126.000m2 de surface semi-publique passeraient au privé. Logements et bureaux doivent s’y implanter. Mais tout devra être démoli et reconstruit. “Des tonnes et des tonnes de matériaux, des milliers de camions”, déplore Raphaël Rastelli, du collectif Midi Moins Une ! “Certes, la SNCB est dispersée et ce n’est pas rationnel. Mais il y a de meilleures alternatives que de tout vendre pour financer les coûts démentiels du nouveau siège”. D’où cette idée d’additionner Tri Postal rénové et un autre bâtiment du giron de la SNCB.

Le site dit "Delta - Flots de Senne", au carrefour des rues de France et des Vétérinaires: 140 places de parking et 26.000m2 de bureau. ©Eda - Julien Rensonnet

Le premier des deux sites envisagés par les opposants, c’est le site Delta-Flots de Senne. Soit le bâtiment de briques jaunes au sortir du tunnel de la rue des Vétérinaires. “Il date des années 60 et a été étendu dans les années 90”, détaille Raphaël Rastelli. “Ces bureaux sont rénovables. Ils s’étendent sur 26.000m2, soit la superficie de la rehausse du Tri Postal. Et y implanter autre chose que du bureau après la revente, c’est impossible : le site est logé par le chemin de fer et la rue des vétérinaires, polluée”. Autre argument, outre ses quelque 140 places de parking : “Le Delta est aussi proche de la gare que le nouveau bloc de 236m de long, et le cheminement est piéton”. Claire Scohier appuie : “on l’a visité. Il faudra rénover, mais ça serait moins lourd et complexe que les nouvelles fondations prévues pour la surélévation”.

Un rêve de parc

Quant au 2e site, c’est le bâtiment Atrium, avenue de la Porte de Hal. “Il n’est sans doute pas idéal, notamment avec ses sorties de camions à l’arrière. Mais il est tout récent : il date de 2000”, pointe le riverain. Claire Scohier abonde : “Il fait 38.000m2. Soit les bonnes proportions pour l’usage envisagé au Tri Postal. Surtout, il dispose de 130 places de parking alors que le nouveau projet n’en prévoit que 40, via un ascenseur”. Ce qui n’améliorera pas la fluidité avenue Fonsny. Et Raphaël Rastelli d’asséner : “l’argument de rassembler 4.000 employés sert à justifier un projet de prestige. Même exemplaire au niveau environnemental. Car avant ça, il faudra démolir et reconstruire. Rénover un de ces deux sites serait plus rationnel et moins énergivore”.

Le site Atrium de la SNCB, le long de la Petite Ceinture: 130 places de parking et 38.000m2 de bureau. ©Eda - Julien Rensonnet

Au-delà de ces arguments rationnels, les riverains de Midi Moins Une ! ont un rêve : “un parc dans le terrain vague côté place Victor Horta”, glisse Raphaël Rastelli. “Ça ouvrirait le parvis de la gare et donnerait un espace vert à ce quartier dense si pauvre en la matière. Le PAD Midi, désormais abandonné, prévoit un par côté rue des Deux-Gares. Mais selon nous, il serait plus opportun ici. Pour Cureghem, Marolles et bas de Saint-Gilles, il n’existe que le parc de la Porte de Hal. C’est trop peu et trop petit”.

Plus de logements de standing et plus de voitures

Une crainte des riverains dans le deal entre SNCB et le consortium Besix-Immobel-BPI, c’est aussi de voir la pression locative encore augmenter dans le quartier. Certes, le PAD Midi est au frigo. Mais si les promoteurs construisent ce qu’ils ambitionnent, c’est pas moins de 11.500 logements qui pourraient se greffer dans cette entrée de ville sud de Bruxelles. “2.000 au Midi, 6.000 à Biestebroeck et 1.500 à Cureghem”, arrondit Claire Scohier, d’IEB. “Les conséquences sociales seront énormes”, pointe Theo, riverain. “Les promoteurs concevront au mieux du marché. Les habitants seront victimes de ce foncier qui disparaît au profit du privé car rien n’encadre encore ce qui sera construit”.

Conséquence inévitable : des revenus plus hauts dans le quartier. Et donc peut-être encore plus de voitures. “Il n’y a que 3 accès pour croiser le chemin de fer”, relève Raphaël Rastelli. “Le tunnel Vétérinaire, le pont de Luttre à Forest, et sinon c’est Drogenbos, au-delà du Bempt. Le quartier aujourd’hui, c’est 30 % d’habitants motorisés. Quid si le trafic augmente de 10 % comme prévu alors que ces trois voies sont déjà saturées ? Même avec une politique volontariste de diminution de l’impact de la voiture, on n’échappera pas à l’engorgement”. Claire Scohier rebondit : “Biestebroeck n’est pas bien desservi par les transports en commun. Ses nouveaux habitants seront donc motorisés. Le Midi, c’est une porte d’entrée dans Bruxelles. Selon IEB, il faut donc dédensifier le quartier”. Ce n’est pas la voie qui semble être prise.