Les rugbywomen du Citibuc (Buc/Citizens) s’entraînent chez les pompiers bruxellois

L’équipe féminine de rugby des CitiBuc (Buc/Citizens) a participé à un entraînement unique chez les pompiers et pompières de Bruxelles cette semaine. “Pendant que le quinze de France fait un stage à la Légion étrangère, c’est chez les pompiers et pompières de Bruxelles que les joueuses de l’équipe CitiBuc ont décidé de s’entraîner”, se réjouit le Siamu bruxellois. “Une occasion de tester force et agilité sur un parcours engagé, spécifique aux exigences de ce métier très sportif.”