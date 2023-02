Selon ces derniers, l'employeur et plusieurs personnes se seraient rendus devant l'entreprise aux alentours de minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour charger une commande d'un client. Un gréviste aurait alors bloqué le passage et interpellé le directeur. Le ton est rapidement monté et le délégué FGTB présent sur place a appelé les forces de l'ordre.

Les syndicats expliquent que sept voitures de police se seraient alors rendues sur les lieux. "Plusieurs équipes ont effectivement été déployées pour calmer les tensions entre les deux parties aux alentours de minuit", confirme un porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest, contacté par l'agence Belga.

D'après les syndicats, les policiers auraient rapidement donné raison à l'employeur et invité les grévistes à retourner travailler. La police les aurait même accusés de détérioration de la voie publique alors que des boites de salades étaient répandues sur le sol.

"Les travailleurs restent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat"

Un camion a finalement pu être chargé et escorté par la police. "Les collègues ont fait en sorte que la livraison se fasse", explique le porte-parole de la zone de police. "On ne peut pas empêcher de travailler les gens qui le souhaitent", commente Raf Cools, directeur du management de l'entreprise.

"Face à cette montée de provocation du chef de l'employeur, les travailleurs restent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat", expliquent les syndicats en front commun (FGTB Horval et CSC Alimentations et Services).

"Cette grève a des conséquences graves pour l'entreprise. Un certain nombre de personnes pourraient perdre leur emploi à l'avenir", avertit le directeur général. "La direction reste ouverte au dialogue et espère bientôt trouver une solution avec les collaborateurs", tempère-t-il, précisant que plusieurs de ses clients font à présent appel à d'autres entreprises.

La société, qui emploie 75 personnes, a annoncé la semaine dernière licencier huit membres du personnel, ce qui a déclenché un mouvement de grève. Les travailleurs dénoncent ces licenciements multiples ainsi que la présence d'intérimaires au sein du personnel, sans l'accord de la délégation syndicale. Ils dénoncent également d'être poussés à prester des heures supplémentaires.

Les syndicats se sont entretenus mercredi avec la direction, mais sans résultat. Cette dernière reste sur sa position et maintient le licenciement de huit travailleurs.