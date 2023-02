A Saint-Josse, les stars du futsal mobilisées pour la Turquie et la Syrie

Match de foot salle pour venir en aide a la Turquie ©Bernard Demoulin

D'origine Turque, Feridun répète, comme beaucoup depuis que la solidarité se manifeste, que le but est aussi de pouvoir aider la Syrie, où l'aide se fait plus complexe à prodiguer au regard de la situation géopolitique. "Ce n'est pas grand chose, mais on veut apporter notre pierre à l'édifice, explique-t-il, alors qu'il reçoit des manifestations de solidarité des stars du foot. Si les championnats étaient arrêtés comme ça l'est en Turquie, on aurait eu des beaux noms du foot ici. Ils m'ont dit que s'ils pouvaient apporter de l'aide, ils seraient là."

Dans une salle Guy Cudell bien remplie, les hymnes Turque, Syrien et Belge sont entonnés après une minute de silence. Et puis, place au match dans une ambiance joueuse et détendue. "A Saint-Josse, le mot d'ordre c'est la solidarité. Quand on peut aider, on doit aider", soulignait le bourgmestre indépendant, Emir Kir, dans son discours avant le match, ajoutant qu'il ne comptait pas s'arrêter là et demander d'autres aides aux pouvoirs régionaux.

Un match auquel il a d'ailleurs participé, en vareuse et pantalon, l'édile tennoodois semblait parfois en difficulté face aux joueurs qui ont roulé leur bosse sur ce même parquet des années durant. Peu importe, l'important n'était pas le football ce samedi soir, même si le sport roi a une nouvelle fois démontré qu'il pouvait se poser en vecteur social, qui rassemblait les gens, sans regarder à l'âge, la classe sociale ou la nationalité.