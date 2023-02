Défi réagit à l’inculpation de Michel De Herde, “la question de son exclusion sera posée”

Nouveau séisme dans la sphère politique schaerbeekoise, Michel De Herde est inculpé pour faits de viol sur mineur de moins de seize ans, de plus de seize ans, et détention d’images pédopornographiques. Suite à nos révélations, son parti, Défi, vient de réagir par voie de communiqué. “Les nouveaux éléments relatés dans les médias sont d’une telle gravité, que le comité des sages, l’organe chargé du respect de la déontologie de DéFI, va se réunir en urgence, à la demande du président et du secrétaire général du parti. Ce, conformément aux dispositions statutaires. Bien que la présomption d’innocence reste de mise, la question de son exclusion sera posée. Pour rappel, en novembre dernier, ce comité avait déjà décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d’éligibilité dans les instances centrales et locales du parti.”