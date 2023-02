La police judiciaire de Hal-Vilvorde démantèle une bande de voleurs de voitures

La police judiciaire fédérale (PJF) de Hal-Vilvorde a démantelé une bande de voleurs de voitures qui expédiait des véhicules volés en Afrique via le port d'Anvers, a confirmé lundi le parquet de Hal-Vilvorde après que plusieurs médias ont rapporté l'information. Six suspects ont été arrêtés et cinq véhicules volés ont été récupérés au cours de plusieurs perquisitions. L'enquête judiciaire a débuté il y a quelques mois lorsque la police a intercepté une voiture volée. Une enquête approfondie a révélé que le véhicule avait été dérobé par une bande internationale ciblant principalement les Toyota, qu'ils expédiaient ensuite vers l'Afrique via des conteneurs du port d'Anvers.