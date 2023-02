Le PS passe en force sur la friche Josaphat malgré le blocage d’Ecolo : retour des tensions au gouvernement bruxellois

Les coprésidentes d’Ecolo et de Groen, Rajae Maouane et Nadia Naji, se sont fendues d’un communiqué pour rappeler “l’importance cruciale” des espaces verts à Bruxelles. Le PS, de son côté, entend avancer sur la construction de 509 logements sur la friche Josaphat malgré le blocage au gouvernement bruxellois.

Le communiqué conjoint des présidentes d’Ecolo et de Groen a pu surprendre les non-initiés ce lundi matin. “À Bruxelles, nous devons augmenter le nombre de logements financièrement accessibles et renforcer la nature en ville”, ont souligné Rajae Maouane et Nadia...