Michel De Herde (Defi) inculpé pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques

Nouveau rebondissement dans l’affaire Michel De Herde. L’échevin schaerbeekois a été interpellé et inculpé vendredi dernier de viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pornographiques.