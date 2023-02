Défi a rapidement réagi aux accusations, comme le rapporte Le Soir : "C’est par voie de presse que nous avons appris les nouvelles inculpations à l’encontre de Michel De Herde. Les nouveaux éléments relatés dans les médias sont d’une telle gravité, que le comité des sages, l’organe chargé du respect de la déontologie de Défi, va se réunir en urgence, à la demande du président et du secrétaire général du parti. Ce, conformément aux dispositions statutaires, explique Défi. Bien que la présomption d’innocence reste de mise, la question de son exclusion sera posée. Pour rappel, en novembre dernier, ce comité avait déjà décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d’éligibilité dans les instances centrales et locales du parti."

L'accusé a également réagi par le biais de ses avocats : "Par la voix de ses conseils, Michel De Herde déplore vivement une nouvelle violation du secret de l’instruction. Ce principe est fondamental pour qu’un tel dossier puisse être instruit sereinement et sérieusement. Certains tentent de l’instrumentaliser, par médias interposés, en foulant aux pieds la présomption d’innocence. Quelle que soit l’issue de cette procédure, la réputation de Michel De Herde sera ternie par de telles fuites, et ce jusqu’à la fin de ses jours, déplorent les avocats. Il ne fait guère de doute que c’est l’objectif recherché par ceux qui sont à l’origine de cette fuite. Michel De Herde maintient solennellement que ces accusations sont totalement infondées et entend démontrer son innocence dans le cadre strict de la procédure judiciaire."