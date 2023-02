Touchés par les séismes en Turquie et Syrie, ce couple d'Ucclois veut adopter un orphelin: “On a conscience que c'est un risque"

Monir et Wafya ont déjà quatre enfants, et n’avaient pas prévu d’en avoir plus. Cette semaine, comme des millions d’autres personnes, ils ont observé les images de télévision, dont celles de ce nouveau-né syrien, sorti des décombres alors qu’il avait toujours son cordon ombilical. “Depuis...