L’administration bruxelloise en charge de l’Environnement à Bruxelles a déjà pris en charge une trentaine de corps d’oiseaux sauvages, principalement au grand étang de la Pede à Anderlecht mais aussi aux étangs Mellaerts à Woluwe-Saint-Lambert, à Laeken et à Forest. “Nous avons aussi envoyé deux corps de renard pour analyse”, précise la porte-parole de Bruxelles-Environnement Pascale Hourman.

L'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) est elle aussi sur le qui-vive. Sur l'ensemble du territoire national, plus de 80 cas de grippe aviaire ont été répertoriés au cours des cinq premières semaines de l'année.

Grippe aviaire à Bruxelles. ©DR

La commune d’Anderlecht demande de son côté aux Anderlechtois une vigilance particulière et de signaler la présence de tout oiseau mort au 0800 99 77, le numéro gratuit du call center grippe aviaire. “Les habitants repérant des cadavres de volatiles ou des animaux soupçonnés d’être malades, sont donc appelés à ne surtout pas les toucher et à se mettre en contact au plus vite avec les autorités compétentes. Les cas de transmission du virus de la grippe aviaire à l’être humain sont rares mais le risque n’est pas nul.”

La grippe aviaire avait été détectée pour la première fois à Bruxelles, voici une dizaines de jours, chez quatre mouettes rieuses à Anderlecht, Forest et Laeken. Il s’agissait du premier cas confirmé de grippe aviaire dans la Région de Bruxelles-Capitale.

”Si certains habitants possèdent des poules dans leur jardin, il est très important de les isoler de tout contact avec des oiseaux sauvages en cas d’épidémie de grippe aviaire”, recommande encore la commune, qui suit ainsi les conseils émis par l’Afsca et Bruxelles-Environnement lorsque les premiers cas ont été détectés sur le territoire régional.