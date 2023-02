L’augmentation du prix de l’eau de 14,5 % validée : Vivaqua affiche une “solvabilité fragile”, selon Brugel

”La demande de Vivaqua a été motivée par l’augmentation imprévue de ses coûts suite à l’inflation actuelle (+ 9,7 % en 2022 ; +/- 6 % en 2023). Ces éléments, et dans une moindre mesure, les problèmes de facturation dont Vivaqua souffre actuellement, ont pour conséquence que l’opérateur ne respectait plus les ratios financiers contractuels exigés par la Banque Européenne d’Investissement (BEI)”, contextualise Brugel.

Les tarifs de l’eau augmenteront donc de 14,5 % cette année. La hausse sera ensuite de 4,1 % en 2024 et de 2 % en 2025 comme en 2026. Cette augmentation vise tous les usagers de l’eau et sera également répercutée sur toutes les prestations techniques ou administratives facturées par Vivaqua. Elle vaut pour l’ensemble de l’année 2023.

Fin décembre, Vivaqua évoquait deux exemples chiffrés. Pour un ménage de deux personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 299,22 à 342,62 euros, c’est-à-dire une augmentation de 3,62 euros par mois. Pour une famille de quatre personnes (avec une consommation moyenne de 35 m³ par personne et par an), l’indexation signifie une augmentation de la facture annuelle de 570 à 652 euros, c’est-à-dire une augmentation de 6,88 euros par mois.

Selon Brugel, cette augmentation tarifaire “n’élimine pas tous risques pour Vivaqua de ne pas pouvoir répondre aux ratios financiers durant le reste de la période tarifaire”. Si cette situation devait se confirmer, la BEI pourrait demander à la Région de Bruxelles-Capitale de rembourser anticipativement les emprunts contractés par Vivaqua. Brugel alerte le Gouvernement bruxellois sur la solvabilité fragile de Vivaqua en raison de sa structure bilantielle précaire. Et suggère de mener “une réflexion en profondeur sur le financement et la structure de coûts de Vivaqua. Et, plus largement, sur l’organisation du secteur de l’eau bruxellois.”

En 2021, Vivaqua avait déjà augmenté le prix de l’eau de 15 %.