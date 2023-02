Accusations de viol sur mineur : Schaerbeek écarte Michel De Herde du conseil, du collège, et des administrations communales

À lire aussi

Il n'empêche, la majorité schaerbeekoise a pris des mesures quant à ces informations qu'elle qualifie "d'extrêmement graves". Les échevins et échevines de la Liste du bourgmestre (principalement Défi) se sont alors réunis et ont pris contact avec Michel De Herde, qui reconnait la gravité de l'inculpation. On rappelle également que l'édile schaerbeekois entend démontrer son innocence sur ce dossier. Son groupe politique lui a alors demandé que le retrait de ses compétences soit prolongé, cette décision avait été prise en novembre 2022 suite à une première inculpation. Il est également demandé à Michel De Herde de "ne plus participer ni au collège ni au conseil tant que ces inculpations ne soient levées", ce que l'élu a accepté.

Michel De Herde était encore président d'ASBL

La dernière mesure consiste en ce que "le conseil communal désigne, dans l’attente de la décision judiciaire, un autre représentant dans les organismes communaux dans lesquels il a été nommé". Autrement dit, Michel De Herde était toujours président d'ASBL schaerbeekoises, et ce malgré son retrait de portefeuilles en novembre dernier. L'échevin est président des ASBL des crèches schaerbeekoises, mais aussi à l'OCS (oeuvre des colonies scolaires de Schaerbeek), et à Brulocalis par exemple.

Un conseil communal sera tenu demain à Schaerbeek, difficile de dire pour le moment si les remplacements se feront ce mercredi, concède le cabinet de la bourgmestre. C'est l'actuelle échevine Déborah Lorenzino (Défi) qui devrait reprendre le poste.