Évacuation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek : "un fiasco honteux", selon les travailleurs sociaux

"Alors que les autorités communales et régionales annonçaient, à midi, que l'évacuation était 'terminée' et qu'il ne restait que quelques personnes en attente d'une solution, la réalité présentait environ 250 à 300 personnes non prises en charge en fin d'après-midi mardi", soulignent travailleurs sociaux et bénévoles.

Selon eux, ces centaines de personnes, pourtant détentrices du fameux 'bracelet bleu' (attestant qu'elles habitaient dans le bâtiment), ont attendu toute la journée "sans informations, sans ravitaillement et sans considération". Ce n'est que vers 15h00 qu'elles ont reçu de l'eau et des gaufres, distribuées par des associations bénévoles, avant de finalement retourner à l'intérieur du bâtiment.

"Les autorités ne prennent pas leurs responsabilités"

"Encore une fois, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Comment est-il possible de préparer une opération aussi importante avec autant d'amateurisme?", se questionne Sacha, un bénévole. D'après lui, il était notoire que plus de 700 personnes logeaient dans ce bâtiment, or 250 places seulement ont été prévues.

"Il est inacceptable de faire preuve d'aussi peu de considération envers les personnes logées dans cet environnement insalubre et surpeuplé. De plus, comment est-il possible d'ensuite communiquer aux médias une opération 'réussie' durant laquelle toutes les personnes ont pu être relogées? Ceci est simplement un mensonge", assène encore Sacha.

Ce mercredi, travailleurs sociaux et bénévoles continueront de se mobiliser, en anticipation d'une éventuelle opération policière. "Si jamais il n'y a pas de solution et que le bâtiment Palais doit fermer, ouvrir un nouveau squat sera la seule solution envisageable", conclut Sacha.