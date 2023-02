La qualité de l’air est “très mauvaise” à Bruxelles

Le seuil d’information et de sensibilisation du plan d’urgence Pic de pollution en Région bruxelloise, est activé afin d’informer la population de la situation de la qualité de l’air. Il s’agit de la première des quatre phases de ce plan. Si cette situation dure plus de deux jours, des mesures pour encourager les alternatives à la voiture et limiter son usage seront mises en place, prévient Bruxelles-Environnement.