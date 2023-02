L’alarme mobile pour les victimes de harcèlement désormais disponible à Bruxelles

L’alarme mobile pour les victimes de harcèlement est désormais disponible dans la capitale, plus précisément sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Ixelles. Ce bouton discret, qui permet aux victimes les plus à risque d’appeler à l’aide sans attirer l’attention de leur agresseur, a été présenté mercredi au commissariat central en présence notamment des ministres de l’Intérieur Annelies Verlinden, de la Justice Vincent Van Quickenborne et de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres Sarah Schlitz. Après un projet pilote à Gand en 2019, le dispositif, qui vise à offrir une meilleure protection aux victimes de violences intrafamiliales, a été étendu à la Flandre occidentale et orientale en 2022. Ce sont à présent les patrouilles – premières intervenantes sur le terrain – de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles qui sont formées.