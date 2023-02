Meurtre place Sax à Ixelles en 2020 : Jason Yaramis condamné à 13 ans de prison et Rayan Messaoudi à 10 ans

Les trois juges et les douze jurés ont retenu des circonstances atténuantes pour Jason Yaramis: l'absence d'antécédents judiciaires, son jeune âge, et le fait qu'il a respecté les conditions de sa remise en liberté provisoire. Du reste, ils ont tenu compte de "la gravité extrême des faits, survenus sur une place publique, et qui ont conduit à la mort d'une personne". Juges et jurés ont insisté sur le "trouble majeur dans la population" que ces faits ont causé, mais ils ont également pris en considération la réinsertion sociale et professionnelle de Jason Yaramis depuis les faits ainsi que son apparent changement de vie.

Concernant Rayan Messaoudi, des circonstances atténuantes ont également été retenues: l'absence d'antécédents criminels, son jeune âge et certaines "circonstances familiales", soit la souffrance endurée par l'intéressé depuis la découverte de la maladie mentale de son frère. Par ailleurs, juges et jurés ont pris en compte la tendance de Rayan Messaoudi "à rejeter la faute sur autrui", son ancrage dans la délinquance et ses nombreux antécédents judiciaires non criminels. Ils ont toutefois relevé chez celui-ci ses chances de se réinsérer dans la société et dans le monde du travail, notamment grâce à son trilinguisme, le fait qu'il a émis des regrets ainsi que "l'absence de séquelles" sur la victime.

Jason Yaramis a été reconnu coupable, lundi soir par le jury d'assises, de meurtre sur Steven Kumba et de coups et blessures sur Ali Dandach. Rayan Messaoudi, quant à lui, a été reconnu coupable de coups et blessures et de tentative de meurtre sur Yassine Amrouch.

Le 20 août 2020 vers 14h06, une patrouille de police a découvert Steven Kumba, âgé de 23 ans, grièvement blessé, avenue Auguste Rodin à Ixelles. Il avait été touché de deux balles dans la fesse droite. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Ixelles, situé non loin, où son décès sera constaté. Les balles avaient sectionné les deux veines iliaques, au niveau du bassin.

Les premiers éléments d'enquête ont révélé que la fusillade avait eu lieu sur la place Adolphe Sax, et qu'une autre personne avait été blessée. Cette dernière, Ali Dandach, avait été admise à l'hôpital pour une blessure par balle au pied gauche.

Le lendemain des faits, les enquêteurs ont appris que les dénommés Jason Yaramis, âgé de 24 ans, et Rayan Messaoudi, âgé de 26 ans, étaient impliqués dans la fusillade. Les suspects ont été arrêtés les 14 et 15 septembre 2020, après s'être rendus.

Selon les déclarations de Rayan Messaoudi, un conflit existait entre lui-même et le dénommé Yassine Amrouch, au sujet d'un trafic de cannabis. Le 20 août, les deux hommes se sont rencontrés place Adolphe Sax pour discuter de leur litige. Yassine Amrouch était accompagné d'Ali Dandach et de Steven Kumba, Rayan Messaoudi était accompagné de Jason Yaramis et d'un autre homme.

Yassine Amrouch et Rayan Messaoudi se sont battus, puis ce dernier, armé d'un revolver, a tiré à proximité de Yassine Amrouch, sans le toucher. Steven Kumba a alors plaqué Rayan Messaoudi au sol. Jason Yaramis, armé d'un pistolet de type Glock, a tiré à son tour, visant Steven Kumba. Deux balles ont atteint ce dernier, provoquant sa mort, et une balle a effleuré Ali Dandach au niveau du pied gauche, provoquant une blessure superficielle.