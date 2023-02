Quatre Lions Clubs de la région bruxelloise (Brussels Atomium, Brussels Bruocsella, Uccle Kauwberg, Woluwe Les Cerisiers) s'associent pour organiser cette première à Bruxelles. Le but de cette course est de collecter des fonds grâce à la vente de canards, à cinq euros la pièce, pour permettre de financer l'achat d'un chien guide auprès de Scale Dogs et de financer des actions de la Ligue braille. Les organisateurs espèrent vendre 15.000 canards, le prix d'un chien guide s'élevant à 25.000 euros. La course se tiendra en marge du festival "L'Afrique en couleurs", organisé du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai.

Quai de Heembeek

Le 7 mai, à 15h30, près de 15.000 canards devraient être lâchés dans le canal de Bruxelles au Quai de Hembeek sur une distance d'environ 200 mètres. Le gagnant remportera une voiture neuve.

Des courses similaires ont déjà eu lieu dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni où près de 250.000 canards ont été lâchés dans la Tamise en 2008.

Les organisateurs s'attendent à un millier de spectateurs. Les canards sont en vente sur le site www.brusselsduckrace.com.