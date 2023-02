Les ex-occupants du squat des Palais dans l'attente à Molenbeek : une cinquantaine de tentes installées le long du canal bruxellois

Les ex-occupants du squat des Palais dans l'attente à Molenbeek ©BELGA

Les ex-occupants du squat des Palais dans l'attente à Molenbeek ©BELGA

Une cinquantaine de personnes vivaient déjà sur place lorsqu'elles ont été rejointes mercredi soir par une centaine d'autres, explique Yan Verhoeven, bénévole du mouvement "Stop à la crise d'accueil". Ce déplacement spontané fait suite à l'évacuation chaotique du "Palais des droits", un ancien bâtiment du SPF Finances où de nombreux candidats à l'asile avaient trouvé refuge. La Région bruxelloise, propriétaire du bâtiment depuis le 31 janvier, entend cependant effectuer des travaux dans l'immeuble pour créer à moyen terme un centre d'accueil "humain et bien équipé" pour les personnes vulnérables.

Initiée mardi, l'évacuation de ses centaines d'occupants (700, selon des bénévoles) s'est poursuivie mercredi jusque dans l'après-midi, après quoi un important dispositif policier s'est déployé. "La police était présente en nombre pour encadrer l'évacuation mais, vers 16h00, elle a simplement repoussé les anciens habitants jusqu'au bas de la rue des Palais", relate Yan Verhoeven. Sans information sur la suite des événements, ces personnes se sont alors dirigées vers le Petit Château, "un lieu qu'elles connaissent", rappelle le bénévole.

"Pour ma première demande d'asile, j'ai attendu une réponse pendant 10 mois"

Jeudi, une cinquantaine d'Afghans, autant de Burundais et quelques Érythréens et Palestiniens attendaient toujours un signe des autorités, dans leur campement de fortune le long du canal, balayé par la pluie et le va-et-vient des cyclistes.

"J'ai quitté trois fois la Belgique pour tenter ma chance dans un autre pays, mais je suis chaque fois renvoyé ici à cause de Dublin", raconte Mujtaba Haidari, un Afghan qui a entamé son parcours migratoire en 2015. "Pour ma première demande d'asile, j'ai attendu une réponse pendant 10 mois", poursuit-il. À Bruxelles, où il vit depuis deux ou trois mois, "je dors chez des amis, je change souvent. Je n'aime pas déranger les gens. Ils doivent me loger, m'habiller, me nourrir...sans savoir pour combien de temps. C'est un peu bizarre. Moi, si je trouve une place, je travaille mais, ici, on ne me donne pas de permis de travail."

Entre 150 et 200 personnes ont passé la nuit dehors

Au total, entre 150 et 200 personnes ont passé la nuit dehors, selon le mouvement "Stop à la crise d'accueil". Contactées par Belga, les zones de police de Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Capitale/Ixelles n'étaient pas en mesure de confirmer cette information.

Beaucoup d'exilés "avaient laissé leurs matelas et couvertures rue des Palais, car on leur avait promis qu'ils seraient relogés", commente M. Verhoeven. La solidarité s'est alors organisée entre organisations citoyennes et riverains, qui ont fourni des tentes et couvertures, poursuit-il.

Et maintenant? "On essaie d'installer les gens le mieux possible, d'obtenir un soutien, ne serait-ce que pour l'installation de sanitaires. Nous sommes aussi en contact avec la Région, Fedasil, les autorités de Molenbeek pour tenter de trouver une solution", répond le bénévole. "Pour le moment, Molenbeek tolère les tentes", ce qui n'est pas le cas de l'autre côté du canal, sur le territoire de Bruxelles-Ville, conclut-il.