Palais des droits à Schaerbeek : les personnes accueillies à l'hôtel devront le quitter

"Tout le monde a pris ses responsabilités", a réagi le Premier ministre. "Mais le gouvernement fédéral n'utilise pas les hôtels, contrairement à la Région bruxelloise. A ses yeux, la situation "ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû". "Mais la question désormais est de savoir ce que l'on fait ensuite", a-t-il déclaré. L'objectif du fédéral est d'intégrer ces personnes dans le réseau d'accueil de Fedasil avec un screening de 40 personnes par jour, a-t-il précisé.

Plus d'une centaine de demandeurs d'asile (163) présents au squat de la rue des Palais, à Schaerbeek, ont été évacués mercredi après-midi vers un hôtel Ibis de Ruisbroek, une section de Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand). Le bourgmestre de cette commune avait fustigé cette situation et déploré ne pas avoir été mis au courant. "Je comprends que l'on ait voulu évacuer le squat", mais "il me semble logique qu'un bourgmestre en soit informé", a réagi Alexander De Croo.