15 et 18 ans de prison : deux des trois auteurs d’un violent homejacking à Steenokkerzeel font appel

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 octobre 2021 dans une habitation de cette commune du Brabant flamand. Les deux victimes, un couple de quinquagénaire, ont été surprises par l’irruption de Jonathan B., parent d’une des victimes, de Sandra I., la femme de ce dernier et de Donnie M. qui les ont frappés et leur ont asséné des coups de couteau. Les trois malfrats ont ensuite exigé les clés de la voiture, les papiers du véhicule, de l’argent et des armes à feu, après quoi les victimes ont été bâillonnées avec du ruban adhésif et ont vu leurs membres inférieurs et supérieurs entravés par du câble.

À lire aussi

Le trio a ensuite quitté la maison par l’arrière et a emporté avec lui une voiture et un camping-car, ainsi qu’une carte bancaire, des clés de voiture et de maison et un téléphone portable. La femme a réussi à alerter les voisins, qui ont alors appelé les secours. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital dans un état critique.

Jonathan B. et Sandra I. ont été interpellés deux jours après les faits à Bilzen tandis que Donnie M. était arrêté le jour suivant à Courtrai. Les trois prévenus ont été reconnus coupables de tentative d’assassinat, de vol avec violence ou menaces et de manipulation de données informatiques le 27 janvier dernier. Le tribunal avait requis en outre l’arrestation immédiate de Jonathan B. et Sandra I. qui comparaissaient sous bracelet électronique.

Donnie M. et Jonathan B. ont entretemps fait appel de leur condamnation. Jonathan B. a également demandé à la cour d’appel d’être à nouveau placé dans l’intervalle sous surveillance électronique, mais la cour a rejeté sa demande.