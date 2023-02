Faire appel à un serrurier en urgence à Bruxelles : une start-up vous aide !

Personne ne l’ignore, ce type d’intervention de dépannage d’urgence d’un serrurier pour ouvrir ou réparer sa porte d’entrée est également une “porte ouverte” à une facture qui peut s’avérer salée sans que l’on puisse se retourner.

Le métier de serrurier professionnel en ligne de mire

Le métier de serrurier exige des compétences professionnelles reconnues pour pouvoir intervenir en tous types de situations : dépannages, interventions, réparations, installations, changements de serrure, réalisations de doubles et copies de clés… Le tout en maîtrisant les diverses technologies allant de la serrure standard à la serrure de sécurité, voire à la porte blindée.

Trouver un serrurier compétent à Bruxelles tient parfois du défi et les offres en ligne sont aussi variées que fantaisistes. Un vrai désordre pour qui doit s’y retrouver en urgence.

Une plateforme pour une intervention à prix fixe

Pour faire appel en toute sérénité à un serrurier professionnel à Bruxelles, une jeune entreprise bruxelloise a ainsi créé une nouvelle plateforme innovante https://serrurier-express-bruxelles.be/. Celle-ci s’est donné pour mission de proposer des solutions professionnelles pour l’intervention d’un artisan serrurier de confiance tout en en fixant le prix en toute transparence directement en ligne.

“Cela évite toute mauvaise surprise liée au prix de la prestation lorsque le dépannage a eu lieu en urgence, parfois avec majoration pour une intervention le soir, la nuit, le week-end ou un jour férié”, précise Sophien, l’un des fondateurs de cette start-up.

Le nouveau Site Web propose l’intervention d’urgence en serrurerie à Bruxelles, mais également sur le reste du territoire belge, ainsi que tous les autres types de travaux de serrurerie qui peuvent être planifiés dans l’optique de sécuriser son logement, par exemple.

Confiance et transparence comme maîtres-mots

“Notre société est née d’une collaboration entre un jeune webmaster et un jeune serrurier qui ont décidé de s’associer afin de rendre la profession plus saine. Cette association tient du constat que le métier de serrurier n’est pas très transparent et peut mener à des dérives. La plateforme mise en place permet une transparence totale au niveau des prix et du délai d’intervention” précise Sophien.

Notre jeune équipe se repose donc sur des principes essentiels, tels que la transparence et le respect des devis, la confiance nécessaire pour tout dépannage à domicile, la rapidité avec un objectif d’intervention dans les 20 à 30 minutes suivant l’appel grâce au positionnement géographique et la sécurité reposant sur des paiements sécurisés en ligne, des devis gratuits, des contrats de confidentialité ainsi que des assurances.

L’offre actuelle de la plateforme repose d’ailleurs sur une base de données de serruriers soigneusement sélectionnés sur la base de critères stricts. De quoi oser appeler un serrurier sans craindre de se ruiner.

Pour de plus amples renseignements, surfez sur https://serrurier-express-bruxelles.be/