Friche Josaphat : Citydev valide le choix du consortium pour la construction de 509 logements

Le coup de pression mis par Ecolo hier en gouvernement bruxellois n’aura donc pas porté ses fruits. Pour mémoire, le ministre Alain Maron et la secrétaire d’État Barbara Trachte (Ecolo tous les deux) avaient quitté prématurément le conseil des ministres bruxellois après avoir fait part de leur mécontentement au sujet du “passage en force” du PS sur le dossier de l’aménagement urbain de la friche Josaphat.

Le débat s’est d’ailleurs poursuivi hier midi en séance plénière du parlement bruxellois. Quatre députées y ont interpellé le ministre-président Rudi Vervoort : Soetkin Hoessen (Groen), Victoria Austraet (indépendante), Isabelle Pauthier (Ecolo) et Gaëtan van Goidshenhoven (MR). Ce denier a tiré le premier. Il a défendu “cette oasis de nature et de biodiversité au cœur de la ville” et dénoncé “la volonté de passage en force et la méthode un peu à la hussarde” du PS “en divisant, en quelque sorte, la zone en deux.

À lire aussi

Sans surprise, Victoria Austraet a défendu la biodiversité et “la très haute valeur écologique” du site. Tandis qu’Isabelle Pauthier a dénoncé “un acte politique qui est lourd de conséquences pour les organismes d’intérêt public en termes de risques juridiques, financiers et réputationnels. Tout cas pour 158 logements sociaux qui seraient peut-être réalisés au terme d’un long marécage juridique. […] Cela signifie-t-il que le projet de PAD est de facto abandonné ?”, a-t-elle enfin questionné, demandant si le ministre-président était “conscient qu’un tel abandon envoie le signal à la population qu’il s’agissait d’une consultation de façade et qu’en réalité les jeux étaient faits.”

Non, a directement répondu Rudi Vervoort avant de faire l’historique du dossier. “Il est regrettable qu’on n’ait pas pu prendre cette décision dans le cadre d’un projet de PAD plus abouti mais le projet de PAD est toujours sur la table du gouvernement et peut faire l’objet de toutes les discussions du monde.” Le ministre-président a de nouveau réfuté le “coup de force”. “J’ai une lecture différente. Les OIP ont reçu un mandat du gouvernement bruxellois. Ce mandat n’a jamais été remis en cause par le gouvernement. Les conseils d’administration de ces OIP pouvaient eux aussi considérer qu’ils étaient instrumentalisés par le fait de ne pas pouvoir prendre une décision, sachant que le dialogue compétitif prend fin le 9 mars. Ce dossier n’a pas fait l’objet de fortes contestations dans ces OIP”, dont certains présidents de CA sont Ecolo.