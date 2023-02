Le boxeur bruxellois Nabil Messaoudi est renvoyé en correctionnelle

Le boxeur professionnel Nabil Messaoudi, âgé de 23 ans, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre, avec deux autres personnes, d'enlèvement et de tentative de meurtre. Nabil Messaoudi, Yassine B.S.L. et la sœur de ce dernier sont suspectés d'avoir kidnappé et agressé un homme de 28 ans en mai dernier.