Le déploiement de la 5G est désormais définitivement autorisé à Bruxelles

La majorité et le MR ont voté en faveur du projet d’ordonnance. Le reste de l’opposition s’est abstenu, tout comme Viviane Teitelbaum (MR), notamment pour déplorer, dans le chef de certains, le retard pris dans le processus légistique. Sa collègue libérale, Aurélie Czekalski s’est félicitée de ce que “la capitale de l’Union européenne entre enfin dans le 21e siècle, après une période extrêmement longue… L’arrivée de la 5G va donner un énorme coup de boost à la transition numérique et écologique des entreprises et des pouvoirs publics bruxellois mais aussi en termes d’emplois. Elle contribuera à attirer des investissements”, a-t-elle souligné.

Le texte législatif confirme le principe d’une hausse limitée de la norme d’émissions des radiations non ionisantes dans le respect des principes de précaution et de standstill et dans le souci de protéger la santé de tous les Bruxellois. Il comprend également des obligations pour les opérateurs, qui visent à limiter les conséquences environnementales en termes d’énergie et de déchets liés à la 5G et à l’essor du numérique. Selon Alain Maron, le texte a tenu compte des principales recommandations de la commission délibérative mixte de citoyens et de parlementaires consacrée aux modalités de déploiement de cette technologie. Pour René Konings, directeur d’Agoria Bruxelles, organisation représentative des entreprises technologiques, “l’arrivée de la 5G va donner un énorme coup de pouce à la transition numérique et écologique des entreprises et administration publiques bruxelloises. Le déploiement du réseau 5G nécessitera également des investissements supplémentaires, ce qui sera bénéfique pour la création d’emplois”.

Mais le travail n’est pas terminé pour autant. “Nous devons encore attendre l’arrêté d’exécution du gouvernement bruxellois qui doit définir les règles techniques de l’ordonnance. C’est finalement cet arrêté qui va déterminer dans quelle mesure les opérateurs vont effectivement déployer leur réseau 5G et dans quel délai”, a-t-il ajouté. René Konigs a enfin invité la Région à rapprocher davantage sa norme de la recommandation européenne de 41,2 V/m, car en l’état, elle va poser des défis technologiques supplémentaires aux opérateurs.