L’Union Saint-Gilloise voudrait notamment profiter du site de Recyclis pour que les bus des supporters visiteurs le traversent depuis le ring. “Il a été signifié à la direction de l’Union que l’isolement nécessaire des voiries concernées, la logistique globale du site Recyclis et des activités critiques qui y sont menées ne permettaient malheureusement pas de donner suite à la demande de l’Union Saint-Gilloise.” peut-on notamment lire dans le courrier, d’après la RTBF.

Un membre du conseil d’administration de Bruxelles Énergie, société mère de Recyclis, confirme l’information à Belga. La société précise toutefois qu’elle ne s’oppose pas au projet de l’Union, mais que la proposition actuelle du club sur ce point n’est pas réalisable. “La question d’accès est extrêmement compliquée. Il y a un flux incessant de camions sur le site”, nous explique-t-on. La circulation et le stationnement des bus demandés par l’Union Saint-Gilloise pourraient entre autres entraver le fonctionnement du site, qui est une “activité critique des déchets bruxellois”, nous précise-t-on. Des membres du club se sont rendus sur place l’été dernier et la société leur avait déjà fait comprendre que le stationnement n’allait pas être possible. À ce stade, de nouvelles discussions entre Recyclis et le club ne sont pas prévues.