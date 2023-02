Trafic de drogue au square Jacques Franck à Saint-Gilles : la police découvre 1 800 pacsons de cocaïne, lors d’une perquisition

©Pol Midi

La section “stupéfiant” a donc mené une opération dans le quartier. Ils ont interpellé un individu en flagrant délit de vente de stupéfiants. “Conséquemment, un second individu fut intercepté sur place, soupçonné d’avoir récolté l’argent des ventes de stupéfiants, poursuit la zone. Les différents devoirs urgents furent réalisés et l’appartement utilisé comme lieu de confection fut localisé dans le quartier.” C’est la perquisition de ce logement qui a permis à la police de découvrir la cocaïne et l’herbe et les 1 200 euros.