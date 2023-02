Un homme de 33 ans condamné à trois ans de prison pour une tentative de viol à Jette

Les faits se sont déroulés le 11 juillet 2022 à proximité de la place Reine Astrid à Jette. T.M. y a suivi pendant un moment une jeune femme qui a fini par lui demander de l’argent en échange de services sexuels. T.M. lui a alors donné 20 euros, à la suite de quoi tous deux se sont rendus dans une agence bancaire pour retirer plus d’argent.

La jeune femme est reconnaissable sur les images de vidéosurveillance de la banque. On la voit quitter l’agence, mais le prévenu la pousse contre le mur et l’étrangle jusqu’à ce qu’elle perde presque connaissance. Il a ensuite tenté de la violer, en lui retirant son pantalon et ses sous-vêtements. Lorsqu’un témoin est intervenu, T.M. a essayé de s’enfuir, mais le témoin l’a arrêté et une bagarre s’en est suivie.

Finalement, le témoin a pu arrêter T.M. jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux. Le parquet a poursuivi l’homme pour tentative d’homicide, tentative de viol, atteinte à l’intégrité sexuelle et coups et blessures intentionnels sur la femme et le témoin, et a requis une peine de prison de quatre ans et sept mois pour l’ensemble des infractions.

Selon le tribunal, la tentative de viol à l’encontre de la femme est prouvée, raison pour laquelle le prévenu a été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme. En revanche, le tribunal a estimé qu’il n’était pas possible de prouver que l’homme avait également agressé ou tenté de tuer la jeune femme. Il a donc été acquitté pour ces infractions.