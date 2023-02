La zone de police Midi lance sa brigade cycliste, ViteS : “la première ligne de la première ligne”

Ils patrouilleront par deux, entre 7 heures et 22 heures à Saint-Gilles, Anderlecht et Forest. Six inspecteurs de la division “Intervention” de la zone de police Bruxelles Midi, viennent de rejoindre la division “Trafic.” La zone a officialisé ce lundi la création de sa brigade cycliste baptisée ViteS (prononcer Vitesse).