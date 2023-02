©Vetas

©Vetas

On apprend, via nos confrères de Ring TV, que la convalescence du volatile est prolongée. Si les jours du cygne femelle ne sont plus en danger, elle doit en effet retrouver ses plumes avant d’être relâchée. Or, la mue ne devrait s’opérer que dans quelques semaines, au printemps.

En 2021, un cygne mâle, dans le même parc zaventemien, avait été tué par un chien. La commune avait alors racheté ce nouveau specimen, devenu, malgré lui, un des symboles de l’entité de la périphérie bruxelloise.