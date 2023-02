Angèle, KOKOROKO, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), et maintenant Little Simz, la liste de noms ronflants s'agrandit encore, au Core Festival. Le festival, co-organisé par Tomorrowland et Rock Werchter, se déroulera dans le parc d'Osseghem le week-end du 27 et 28 mai.